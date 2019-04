Großbottwar - In der Hauptstraße in Großbottwar wurde am Freitag zwischen 20 und 22 Uhr ein parkender Fiat Ducato beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte beim Vorbeifahren den abgestellten Lkw, sodass die komplette linke Seite zerkratzt und der Außenspiegel beschädigt wurde. Außerdem wurden beide Radabdeckungen abgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zum Flüchtenden fehlt bislang jede Spur. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Telefonnummer 07144/9000, in Verbindung zu setzen.