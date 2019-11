Als Wächter über die bereits gebauten Becken fungiert Siegfried Wolf mit seinem Bruder Dieter – beide sind beim Zweckverband angestellt. „Vom Aspekt der Sicherheit ist der größte Druck weg“, sagt Siegfried Wolf, der als Ingenieur lange Jahre das Verbandsbauamt Großbottwar leitete. Ein Großteil des Stauvolumens sei bereits erreicht worden. Drei Hochwasserereignisse in diesem Jahr und besonders das vom 13. Januar zeigten: „Es ist nicht unsinnig, dass wir die Rückhaltebecken betreiben.“ So lief das erst 2015 nach langen Querelen mit Anwohnern in Betrieb genommene Hasenbachbecken in Oberstenfeld zu zwei Dritteln voll, berichtet Wolf. „Die Niederschläge nehmen nicht zu, aber die Spitzenniederschläge“, meint er. Sprich: Die Mengen seien früher stärker verteilt gewesen.