Großbottwar Kein Internet trotz guter Versorgung?

Großbottwar - Schaut man in den Breitbandatlas der Bundesregierung, scheint in Winzerhausen alles zum Besten zu stehen: Flächendeckend stehen Bandbreiten von 30 MBit/s und mehr zur Verfügung. Allerdings scheint die Realität eine andere zu sein: „Wenn ich bei mir zu Hause den Speed-Test durchführe, sagt der mir, dass ich gar kein Internet habe“, beschwerte sich ein Einwohner in der Fragestunde des Gemeinderates.