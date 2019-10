Großbottwar Kälbchen „Habo“ unterstützt die Handballer

Großbottwar - Es scheint ein Wink des Schicksals: Die neu gegründete HABO SG, die Handball-Spielgemeinschaft vom TV Großbottwar, GSV Kleinbottwar und TSG Steinheim, hat vor der Saison den Wasserbüffel zum Symboltier gemacht und im Wappen verewigt. „Die Idee hatten die Mädels“, erinnert sich der Vorstand Bernd Rempfer zurück. „Das fanden wir dann eigentlich alle gut.“ Und dann war da plötzlich Wasserbüffel-Nachwuchs da – ganz unerwartet, hatte Kuh Margot am 30. August ein Kalb zur Welt gebracht. „Und wir haben jetzt die Patenschaft übernommen“, so Rempfer weiter. Die Taufe auf den Namen „Habo“ folgte nun am Dienstagnachmittag, allerdings eher symbolisch vom Zaun aus. „Die Herde lässt keinen nahe an den Nachwuchs“, wie Landwirt Andreas Weigle erklärte.