Großbottwar Jeder hat etwas Liebenswertes an sich

Großbottwar - Die Projektwoche an der Matern Feuerbacher Realschule (MFR) in Großbottwar ist für Lehrer wie für Schüler eine besondere Zeit. „ Mit ihr können wir Schule einfach mal anders darstellen. Zwar lernbetont, aber auf eine völlig andere Weise“, freute sich Rektor Jochen Haar am Freitag „über die gelebten Inhalte“. Der Tag stand dabei ganz im Zeichen der Begegnung: Denn zur Präsentation der Projekt-Ergebnisse „Gemeinsam kreativ“ – sportliche, musische, sprachliche und naturwissenschaftliche Angebote für die Fünfer, „Miteinander leben“, dazu gehörte etwa ein interkultureller Brunch (Klassen 6) sowie „Gemeinsam fit und aktiv an der MFR“ (für die 7. Klassen), wurden die Viertklässler der Wunnensteinschule Großbottwar und der Lichtenbergschule Oberstenfeld als Gäste eingeladen. Schließlich gab es eine Menge zu präsentieren und zu erleben: All das, was an den Projekt-Tagen getreu dem Leitbild der Schule geschehen ist. Reine Worthülsen nämlich lehnen die Pädagogen der Matern-Feuerbacher-Realschule (MFR) gänzlich ab. Stattdessen bevorzugen sie, den Schülern Mittel an die Hand zu geben, die auf spaßbetonte Weise helfen, etwa mit Frustrationen umzugehen, gemeinsam Vertrauen und Stärke zu entwickeln und neue Wege und Strategien zu finden.