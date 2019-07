Bei Sonnenschein und fast schon wieder angenehmen Temperaturen ging es vom Ludwigsburger Übernachtungsdomizil auf die Sommertour mit Mittagsrast am Wunnenstein. Die malerischen Straßen führte die Gruppe über Kirchberg in den Schwäbisch-fränkischen Wald ins idyllische Bottwartal und durchs mittlere Neckartal nach Mundelsheim, Hessigheim und Pleidelsheim. Dabei mussten im „Roadbook“ Fragen beantwortet werden, so zum Beispiel ob nun Hölderlin oder Schiller in Marbach geboren ist. „Wenn man mit offenen Augen durch die Gegend fährt und die Ohren spitzt, bekommt man reichlich mit“, so Vorstand Holzmeister, der die Fragen auch nicht vorher gekannt hat. „Aber man bereitet sich ja ein wenig auf die Gegend vor, die man mit dem Auto bereist.“