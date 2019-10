Großbottwar-Hof und Lembach Hoch dekorierte Blues Band kommt

Großbottwar-Hof und Lembach - Blues-Freund aufgepasst: Die Jimmy Reiter Band tritt am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr in der Kelter in Hof und Lembach auf. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 18 Euro.