Großbottwar-Hof und Lembach Bottwartaler Bluesfans ganz im Glück

Großbottwar-Hof und Lembach - Blues im Bottwartal – das ist seit Jahren eine feste Größe. Fans der Südstaatenmusik wissen, dass sie in Hof und Lembach immer wieder musikalische Highlights auf die Ohren bekommen. Die Jimmy Reiter Band, die am Donnerstag erstmals in Hof und Lembach zu Gast war, war dennoch im Reigen der bereits dort aufgetretenen Musiker etwas Besonderes. Die vielfach ausgezeichnete Combo brachte die knapp 200 Besucher schon vom ersten Takt an in Bewegung. Kein Wunder, wurde sie doch für ihren modernen elektrischen Großstadtblues als beste Bluesband Deutschlands ausgezeichnet, während der Bandleader und Namensgeber Jimmy Reiter als bester zeitgenössischer Blueskünstler den Blues Award von „Blues in Germany“ erhielt. „Und das will was heißen“, betonte Tilo Schumacher, der zusammen mit Zoran Velickovic vor 20 Jahren die Idee zu der Veranstaltungsreihe hatte, „denn es gibt viele Bluesbands.“