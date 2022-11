Großbottwar-Hof Landwirt warnt vor Insolvenzwelle bei Biogas

Der Landwirt Jürgen Fink, der im Großbottwarer Teilort Hof außer dem eigentlichen Bauernhof auch noch eine Biogasanlage betreibt, versteht die Welt nicht mehr. In einer Zeit, in der wegen Putins Krieg in der Ukraine Energiepreise in die Höhe schießen, bekommt Fink als Produzent alternativer Energie von den Regierenden in Berlin Knüppel zwischen die Beine geworfen. So empfindet er zumindest die jüngste Idee aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Um die Strompreisbremse zu finanzieren, plant Minister Robert Habeck laut einer Präsentation von Mitte Oktober, dass die Betreiber von Biogas- und Solaranlagen rückwirkend ab März ihre Strommarkterlöse abgeben müssen. Noch im September wollte Habeck Biogas und Solarstrom stärker fördern, um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern.