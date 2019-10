Großbottwar/Handball Zwei Gegner ohne Minuspunkte für die HABO SG

Um 18 Uhr wird die Partie der HABO-Frauen gegen die HSG Hohenlohe angepfiffen. Der Gegner hat erst drei Spiele absolviert (die HABO fünf), diese aber allesamt gewonnen. Wobei man mit der HSG Lauffen-Neipperg, der SG Weinstadt und dem TSV Nordheim II nicht unbedingt das schwerstmögliche Auftaktprogramm hatte. „Wir kennen die HSG Hohenlohe ja ganz gut. Zum einen aus den Vorjahren, viele Veränderungen gab es bei ihnen nicht. Zum anderen haben wir kurz vor Saisonbeginn noch in einem Vorbereitungsturnier gegen sie gespielt. Wir wissen also, was auf uns zukommt“, sagtHABO-Trainer Timo Peter. Einen großgewachsenen Rückraum mit viel Durchschlagskraft habe die HSG Hohenlohe zu bieten. „Sie werfen gerne aus der zweiten Reihe. Daher müssen wir schauen, dass wir sie nicht in die Neun-Meter-Zone kommen lassen. Außerdem laufen die Außen oft ein, darauf müssen wir uns einstellen. Wir müssen nur schauen, dass wir das entsprechende Personal dafür haben“, so Peter weiter.