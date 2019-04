Großbottwar/Handball TV Großbottwar gewinnt seine letzten Auswärtsspiele

Mit dem 28:21 drei Minuten vor Schluss schien das Ergebnis noch in die Höhe geschraubt zu werden, am Ende blieb es aber bei vier Toren Vorsprung. „Wir haben nicht das Optimum rausgeholt, das wir hätten holen können. Das ist aber auch nicht so wichtig. Ich hatte heute nie das Gefühl, das Spiel könnte kippen. Und insgesamt spielen wir einfach eine starke Rückrunde“, ist Mühlpointner rundum zufrieden. Am Samstag wartet dann im letzten Spiel des TV Großbottwar das Derby in eigener Halle gegen den TV Mundelsheim. „Das wird richtig spannend und wir hoffen, dass zum Abschluss noch mal viele Zuschauer kommen werden“, so der TVG-Trainer. TV Großbottwar: Wien, Faigle – K. Leistner (2), Klumpp, Schäfer (8/1), Büchele, Pantle, Buck (2), Körner (3/1), Siegler (6/1), Hochmuth (1), Caballero (3), J. Leistner (3).