Großbottwar/Handball TV Großbottwar beweist weiter Heimstärke

So war es auch Schäfer, der mit seinem Strafwurf zum 23:19 (48.) den TVG mit vier Toren in Führung brachte, nachdem Kai Leistner beim Gegenstoß gefoult wurde und der zweite TSF-Spieler an diesem Abend disqualifiziert wurde. Nach einer Unterzahl kamen die Gäste zwar nochmal auf 24:22 (52.) ran, wirklich gefährlich wurden sie den Hausherren aber nicht mehr, und so blieben auch die nächsten zwei Punkte in der Wunnensteinhalle. „Großes Lob an das ganze Team. Sie haben die Vorgabe, sich auf die Situation einzustellen, gut umgesetzt. Jeder Spieler war heute wichtig, nur so konnten wir die Ausfälle kompensieren“, bescheinigt der TVG-Trainer seinem kompletten Team nach dem 29:23 einen erneut starken Heimauftritt.

TV Großbottwar:

Wien, Rupprecht – Zimmermann (1), K. Leistner (2), Klumpp (2), Schäfer (14/10), Pantle, Höcht (1), Siegler, Körner (5), Fähnle (2), Büchele (2), J. Leistner, Eitel.