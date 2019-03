Großbottwar - Was bei Fußballern unter dem Begriff „Englische Woche“ läuft, das absolvieren die A-Jugend-Handballer der HABO JSG mal eben an einem Wochenende. Insgesamt 180 Minuten stehen sie in zwei Tagen auf dem Feld – das reicht für drei komplette Spiele. Zunächst geht es am Samstag in Großsachsenheim in die Bezirks-Qualifikation für die neue Saison, am Sonntag um 14.45 Uhr steht dann in der Großbottwarer Wunnensteinhalle das Bundesliga-Heimspiel gegen den TuS Schutterwald auf dem Plan.