Großbottwar/Handball HABO steht wieder mit leeren Händen da

Großbottwar - Und wieder herrschte bei den A-Jugend-Handballern der HABO JSG nach Spielende bittere Enttäuschung: Wie so oft in dieser Saison war der Bundesligist Zählbarem oder einem Sieg so nah – erneut jubelte am Ende der Gegner. „Das zieht sich wie ein Roter Faden durch unsere Saison“, hadert Trainer Jürgen Buck. Beim Stand von 24:23 hatte sein Team in der Schlussphase zweimal die Möglichkeit, auf zwei Tore Vorsprung zu stellen und die Vorentscheidung herbeizuführen. Stattdessen kassierte man 50 Sekunden vor Schluss den Ausgleich – und verlor im folgenden Angriff den Ball. Der Gegner bestrafte das vier Sekunden vor Schluss mit einem Rückraumwurf, der zum 25:24-Sieg der Gäste von den Fildern sorgte. „Am Ende war es eine reinste Nervenschlacht. Bei uns hatten beim 23:24 schon viele die Felle davonschwimmen sehen. Glücklicherweise konnten wir den technischen Fehler am Ende aber noch ausnutzen“, meint Gästetrainer Thomas Burger. Sein Team zieht damit auch in der Tabelle an der HABO JSG vorbei.