Großbottwar/Handball Energieleistung bringt vierten Sieg in Folge

Großbottwar - Es waren am Donnerstagabend nur noch sechseinhalb Minuten zu spielen in der Partie der Landesliga-Handballer des TV Großbottwar gegen die Hbi Weilimdorf/Feuerbach – die vielzitierte „Crunchtime“. TVG-Rückraumspieler Kai Leistner hatte bis dahin „schlecht gespielt“, wie er später selbst einräumte. Lange saß er daher auch in der zweiten Halbzeit auf der Bank. Doch jetzt sollten seine Minuten kommen. Er setzte sich im Eins-gegen-eins durch, erzielte das 24:23 für sein Team und zog dabei noch eine Zeitstrafe gegen die Gäste. Und Leistner sorgte in der Schlussminute auch für die endgültige Entscheidung. 20 Sekunden vor Schluss markierte er mit einer ähnlichen Aktion das 28:26.