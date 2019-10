Großbottwar/Handball Eine klare Niederlage

Dabei sah es phasenweise so aus, als ob die Gastgeberinnen der HSG den Zahn an diesem Tag vielleicht ziehen könnten. Einen 1:4-Rückstand in der sechsten Minute drehten die Buffalos bis zur 18. Minute nämlich in eine 10:8-Führung. „Der Grundgedanke war eigentlich, von Beginn an eine 3-2-1-Abwehr zu spielen, in etwas defensiverer Variante, um das gute Kreisläuferspiel der HSG zu unterbinden. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Die Helferbereitschaft war nicht ausreichend und die Lücken zu groß. Dadurch waren speziell für Miriana Attaguile auf der Eins die Wege zu weit“, begründete HABO-Coach Timo Peter die schnelle Umstellung nach nur fünf Minuten auf eine defensivere 5:1, mit Attaguile als „Indianer“ weiter auf der Spitze. Das zeigte Wirkung: Die Abwehr gewann deutlich an Sicherheit und kam immer häufiger zum Ballgewinn. In Kombination mit Saskia Kapfensteins schnellen und einfachen Toren aus der zweiten Welle heraus, hatte die HABO bis zum 12:10 in der 23. Minute die Nase vorn. „Ab der zehnten Minute haben wir nicht schlecht gespielt, dann kamen einfach zu viele Fehler dazu und es hat die Locker-heit gefehlt“, so Peter. Das Resultat war ein 13:13 zur Pause.