Großbottwar/Handball Die neue Ära beginnt mit einem Fiasko

So ging’s für die HABO in der Schlussviertelstunde nur noch um Ergebniskosmetik. Für Lichtblicke sorgte Jan Leistner mit drei Treffern in Folge, dass gerade ein Rechtshänder auf der rechten Außenbahn zweitbester Torschütze nach dem viermal erfolgreichen Jonathan Siegler wurde, spricht leider Bände. Es gilt, schnell einen Haken unter die Sache zu machen. Jürgen Buck kündigte eine gründliche Analyse an, und ver-sprach: „Nächste Woche gewinnen wir auswärts!“ Also lohnt es sich hoffentlich nicht nur wegen der weißen Auswärtstrikots, einen Blick auf die Partie gegen den VfL Waiblingen II zu werfen. HABO SG:

Rizk, Zügel – Eckstein (2), Fähnle, Hochmuth, Klumpp (1), Körner (1), Leistner (3), Mustata (1), Pfitzenmaier, Rempfer, Schädlich (2), Schäfer (1), Siegler (4/2).