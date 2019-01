Großbottwar/Handball Die HABO-Jungs sind unter Zugzwang

Denn der Nachwuchs von TV Neuhausen/Erms und VfL Pfullingen belegt derzeit eben jenen sechsten Platz und hat mit 11:15 Punkten fünf Zähler Vorsprung auf die HABO, die mit 6:18 Punkten auf Rang zehn liegt. Auch für Jürgen Buck steht fest: „Wenn wir Platz sechs noch erreichen wollen, müssen wir gewinnen.“ Dass das durchaus möglich ist, haben seine Spieler in der Hinrunde zumindest angedeutet. Da unterlag man in Pfullingen mit 30:33 – eine „sehr unglückliche Niederlage“, wie Buck sich erinnert. „Wir sind damals nach gutem Start klar in Rückstand geraten, haben uns in der zweiten Halbzeit aber wieder herangekämpft. In der Schlussphase haben wir dann aber bei Gleichstand drei freie Würfe vergeben.“