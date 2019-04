Großbottwar/Handball Derby, Fusion und zwei scheidende Trainer

Für Dominic Schaudt gab es bereits am vergangenen Sonntag beim letzten Heimspiel einen gebührenden Abschied. Auch er hat keine große Lust, seine Trainerlaufbahn mit einer Niederlage beenden, zumal es die vierte in Folge wäre. „Es wäre natürlich schön, mit einem Sieg aufzuhören. Aber für den TVG ist es das letzte Spiel vor der Fusion – die werden die Punkte nicht freiwillig hergeben“, weiß der TVM-Coach. Zumal die Störche in dieser Saison lediglich gleich im ersten Heimspiel gegen Meister SG Weinstadt hauchdünn verloren haben. Ansonsten konnte bislang niemand aus der Wunnensteinhalle Punkte entführen. „Vielleicht sind die Gegner ja irritiert, weil da so extrem viele Linien auf dem Boden sind“, spekuliert Dominic Schaudt lachend. „Vielleicht haben wir ja das bestaussehende Publikum und das lenkt die Gegner ab“, setzt Tobias Mühlpointner eine andere These in den Raum. Eine wirkliche Erklärung dafür, dass der TVG zu Hause deutlich stärker ist als auswärts, haben beide nicht. „Wir hatten das in Mundelsheim ja auch schon. So etwas kann man nicht erklären“, findet Schaudt. Es sei ja bei den meisten Mannschaften so, dass sie zu Hause mehr Punkte holen als auswärts. „Doch eine so starke Heimbilanz wie bei uns in dieser Saison ist schon ungewöhnlich. Diese Serie wollen wir halten“, sagt Mühlpointner. Vielleicht einige man sich ja am Ende auch auf ein Unentschieden, spekuliert Schaudt. Das ist allerdings schwer vorstellbar. Denn neben allen bereits genannten Gründen könnten die Störche mit einem Sieg auch Revanche nehmen für die 25:30-Niederlage im Hinspiel.