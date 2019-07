Großbottwar/Handball „Das coolste Spiel meines Lebens“

„Es waren viele Eindrücke. Die elf Tage in Baku, wo wir in einem elfstöckigen Haus mit all den anderen deutschen Sportlern gewohnt haben. Davor waren noch drei Wochen Lehrgänge und ein Vorbereitungsturnier. Aber so langsam legt sich alles wieder“, sagt der 16-jährige, der als einer der wenigen Spieler des jüngeren Jahrgangs zum Team in Baku zählte. Sein persönliches Highlight hatte er im Halbfinale gegen Frankreich. Da war Fynn Nicolaus mit sechs Tore und einer hundertprozentigen Trefferquote erfolgreichster Schütze seines Teams. „Das war wohl das coolste Spiel in meinem Leben, auch aufgrund der Emotionen“, blickt der Kreisläufer zurück.