Großbottwar/Handball Beim Spitzenreiter gibt’s nichts zu holen

Diese Resonanz kam nicht von ungefähr. Vor allem in der ersten Halbzeit hielten die Großbottwarerinnen gut mit, waren nach sieben Minuten mit 5:3 vorne. „Wir haben am Anfang genau das geschafft, was wir uns vorgenommen hatten: Die gegnerischen Spielerinnen auf halblinks und halbrechts aus dem Spiel zu nehmen, früh zu stören, und so Ballgewinne zu haben“, erklärt Peter die Herangehensweise. Etwa bei den Tempogegenstößen zum 2:1 und 3:1 ging dieser Plan auf. „Mit der Zeit hat Flein das aber in den Griff bekommen und die Verunsicherung abgelegt.“