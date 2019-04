Großbottwar/Handball Abschied nach Maß nur für Dominic Schaudt

Nach ausgeglichenem Beginn kamen die Gäste besser in die Partie und lagen nach 13 Minuten beim 3:6 mit drei Toren vorne. Insbesondere Spielmacher Andreas Bender fand in der Anfangsphase immer wieder eine Lücke in der TVG-Abwehr. Auf Großbottwarer Seite hielt vor allem Tom Hochmuth seine Mannschaft im Spiel, der Halblinke erzielte drei seiner sechs Tore in der Anfangsphase. Dass die Gastgeber nicht zum Ausgleich kamen, lag auch an einer Schwäche von der Siebenmeterlinie: Sowohl Max Körner als auch Alexander Schäfer scheiterten an Mundelsheims Schlussmann Dominik Salles.