Großbottwar Gleich drei Rücktritte bei den Bottwartaler Winzern

Wie unruhig das Wasser ist, in dem die Bottwartaler Winzer schippern, wird daran deutlich, dass nicht nur Bastian Remkes zurückgetreten ist. In einer weiteren Sitzung zogen sich mit Andreas Siegele aus Großbottwar und Thomas Heusel aus Winzerhausen inzwischen auch zwei Aufsichtsräte von ihren Ämtern zurück. „Die Gründe hängen zumindest miteinander zusammen“, so Remkes. Damit endet gleichzeitig eine Ära, immerhin saß Heusel 17 Jahre lang im Aufsichtsrat. Neun Jahre lang war er gar Vorsitzender dieses Gremiums. „Persönliche Gründe“ führt er nun als Grund für seinen Rückzug an, ohne ins Detail gehen zu wollen. „Es ist einfach der Lauf der Zeit“, wiegelt Heusel ab. Der Genossenschaft bleibe er aber erhalten, etwa als Hauptorganisator der Veranstaltung Berg in Flammen, die am Donnerstag wieder stattfand.