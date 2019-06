Großbottwar/Fußball VfR gewinnt trotz Unterzahl

In Unterzahl bot sich den Zuschauern nun ein Spiel auf Augenhöhe. Auf Tore mussten sie weiterhin warten, genauer gesagt bis zur 83. Minute. Da startete Maik Knittel auf der rechten Seite durch, nachdem er bedient worden war. Im Eins gegen eins setzte er sich gegen den Torhüter durch, indem er Ball rechts an ihm vorbei ins Tor schoss. Dann musste gezittert werden, denn zwei starke Paraden vom VfR-Keeper Alexander Fuchs waren notwendig, um den Sieg gegen den TV Pflugfelden II über die Zeit zu retten. Dass Fuchs überhaupt zwischen den Pfosten stand, hatte sich erst kurzfristig ergeben, da der eigentlich vorgesehene Nico Elsser sich beim Aufwärmen verletzt hatte. In der entscheidenden Relegationsrunde um den Aufstieg trifft der VfR am kommenden Samstag um 18 Uhr in Eglosheim im Lokalderby auf den TSG Steinheim. VfR Großbottwar:

Fuchs – Kramer, Dürl, Gescheidle, Baudisch – Rapp (90. Lauritz), Benz, Lukic, Knittel – Preiss (74. Yücel), Zuidema (89. Markiewicz).