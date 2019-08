Großbottwar/Fußball Der VfR Großbottwar möchte aufsteigen

Mehr als sehen lassen kann sich jedoch die potenziell erste Elf, mit der die Großbottwarer ins Rennen gehen. Im Tor liefern sich Neuzugang Ott und Bastian Göpfert ein ganz enges Rennen um die Rolle der Nummer eins. „Das wird eine schwere Entscheidung, die möglicherweise auch zum ersten Punktspiel noch nicht endgültig geklärt sein wird“, erklärt der Trainer, der im Normalfall auf eine 4-4-2-Formation (Rapp: „Gegen schwächere Gegner kann aber auch ein 3-5-2 zum Einsatz kommen“) setzen will. In der Viererkette gibt dabei der noch junge Innenverteidiger Philipp Gscheidle schon den Ton an. Moritz Dürl als dessen Partner im Zentrum sowie Lukas Kramer und Yannick Baudisch als Außenverteidiger dürften ihn flankieren. Auf der Doppelsechs hat der VfR viele Optionen. Niko Giouroukalis, wenn er denn endlich einmal fit ist, oder Routinier Timo Hauler sind nur zwei der denkbaren Varianten. Entwickelt wird das Offensivspiel beim VfR jedoch maßgeblich über die beiden Außenbahnen, auf denen die laufstarken und schnellen Maik Knittel und Marvin Rapp erste Wahl sein dürften. Deren Flanken und Zuspiele zu verwerten, ist schließlich in vorderster Front der Job des Sturmduos Nick Zuidema und Maximilian Preiss. Beide Youngsters sind physisch enorm robuste Akteure. Nicht von ungefähr waren Zuidema, der einige höherklassige Angebote hatte, aber sich entschied, noch ein Jahr beim VfR zu bleiben, und Preiss (Rapp: „Er ist ein echter Brecher“) in der vergangenen Saison mit zusammen 67 Treffern das erfolgreichste Angreiferpaar der Kreisliga B2. Quasi als Joker hat man in der Offensive zudem noch Chris Brucker und Patrick Schorr in der Hinterhand. Beide weilen jedoch schon länger auf einer Weltreise – wann sie zurückkehren, ist derzeit ungewiss.