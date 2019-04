Großbottwar Für historische Brücke beginnt neue Ära

Und auch am Fundament der Brücke wird fleißig gewerkelt. Steinmetz Rolf Andreas Botosch von der Firma Dietl in Steinheim legt hier Hand an, um die Sandsteine zu richten. Manche Steine werden ersetzt, andere ausgebessert. Auch er hebt hervor, wie gut damals gearbeitet worden sei. „Die Konsolen, auf der die Brückenträger aufliegen, wurden wirklich genau berechnet. Heute bräuchte es dafür speziell den Statiker“, so Botosch. Auch müssten nur wenige Steine ausgetauscht werden. Bis in den Mai hinein wird der Steinmetz beschäftigt sein. Beispielsweise muss er neu verfugen, und zwar mit Natursteinmörtel. Also wie zu Zeiten des Brückenbaus. So soll nicht nur die Brücke, sondern auch ihr Fundament dann weitere 100 Jahre halten.