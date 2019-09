„Ich halte das nicht für durchdacht“, sagte Paul Wien (FDP). Es sei „Unfug“, alle fünf Jahre neue iPads anzuschaffen. Angelika Maier (SPD) blies ins selbe Horn und verwies auf den „Elektroschrott“ der produziert werde, um Papier einzusparen. „Ich will mich diesem Thema und der Moderne nicht verschließen“, führte sie weiter aus. Je länger sie darüber nachdenke, desto schwieriger falle ihr es aber. Was sie auch damit begründet, dass je eine Gemeinderatssitzung pro Jahr in Winzerhausen sowie in Hof und Lembach abgehalten wird. „Das ist wichtig und sollten wir auch unbedingt beibehalten.“ Das für die Nutzung notwendige WLAN müsste also nicht nur im Rathaus in Großbottwar, sondern auch in den Sitzungssälen in den beiden Teilorten installiert werden. Das kostet jeweils rund 2000 Euro.