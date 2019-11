Großbottwar Ein Mekka für Weinliebhaber und solche, die es noch werden wollen

Großbottwar - Es ist ein fester Termin im Kalender vieler Weinfreunde: Immer am dritten Novemberwochenende lädt der Apfelbach Getränkemarkt zu seiner Weinopen ein. Auch am Samstagabend war es wieder soweit. Zahlreiche Besucher waren erschienen und füllten den Markt quasi komplett. Aufgrund der so hohen Nachfrage von Besucherseite gab es zum ersten Mal einen Kartenvorverkauf.„Wir freuen uns, dass viele Interessierte gekommen sind“, freut sich Stefan Apfelbach, der mit seinem Bruder Mark den Markt führt. Zumal es sich um ein angenehmes Publikum handele. Heißt: „Kein durstiges, sondern ein sehr weinaffines Publikum. Das macht uns natürlich Spaß.“ Viele der Besucher seien Stammkunden. Manche kämen aber auch von weiter her, oder auf Empfehlung von Freunden. Die meisten kämen tatsächlich nach der Veranstaltung auch immer wieder.