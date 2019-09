Großbottwar Die Sonne scheint – der Marktplatz strahlt

Großbottwar - Es ist bereits das 47. Großbottwarer Straßenfest, das heuer die Besucher einlädt, sich nicht nur am Wein, der leckeren Speisenvielfalt sowie an der Geselligkeit zu erfreuen. Denn am heutigen Montag endet das „Original“, so bezeichnet sich das Event, weil es als das erste Straßenfest im Bottwartal in die Geschichte eingeht, dann auch mit dem traditionellen Brillant-Feuerwerk gegen 21 Uhr.