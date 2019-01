Großbottwar Die Freundschaft nicht nur erhalten, sondern gelebt

Den Kontakt ins Nachbarland lässt der Großbottwarer sowieso nicht schleifen. Im Gegenteil: Schon am Wochenende besucht er wieder ein Kirchenkonzert im 230 Kilometer entfernten Illnau-Effretikon. In den vergangenen Jahren war Alfred Berenz im Schnitt gar jeweils sieben, acht Mal in der Schweiz zu Gast. „Diese Freundschaft hat einfach eine schöne Dimension und lebt von beiden Seiten. Es ist schön, in den Augen zu sehen, was sie auslöst. Das gegenseitige Verstehen war immer gegeben, ich bin nie auf Widerstände gestoßen.“ Um darauf aufzubauen, hat er als Partnerschaftsbeauftragter „auch mal nachgebohrt und nie nachgegeben“, blickt er zurück. Das Erfolgsrezept: „Wichtig sind die persönlichen Begegnungen – Telefon und WhatsApp reichen da nicht aus.“