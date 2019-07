Großbottwar Der Rückblick soll auch in die Zukunft weisen

Passanten bekommen via Foto nun eine konkrete Vorstellung davon, wie es in den 1960er-Jahren aussah, als hier noch Schienen lagen und der Entenmörder bei Kilometer 8,9 im Tal unterwegs war. Ein Text erläutert zudem, was es mit der Brücke auf sich hat. Die Konstruktion ist eine richtige Rarität, wie Wolfram Berner von der Bürgeraktion Bottwartalbahn hervorhob. Schließlich handele sich um die einzige im Original erhaltene Bottwar-Brücke der Schmalspurstrecke. Der Übergang in Kleinbottwar gleichen Bautyps sei längst ausgetauscht und komplett erneuert worden. Die Brücke in Großbottwar stammt dagegen aus dem Jahr 1893, hat also schon weit mehr als 100 Jahre auf dem Buckel. „Und dem Gemeinderat war es wichtig, sie nicht durch einen Neubau zu ersetzen“, betonte der Bürgermeister Ralf Zimmermann in seiner Ansprache.