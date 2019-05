Großbottwar Das Bottwartal begrüßt die Wasserbüffel

Großbottwar - Jetzt sind sie also da: Seit Mittwoch weiden sechs weibliche Wasserbüffel in der Bottwaraue zwischen Groß- und Kleinbottwar und haben auch gleich neugierige Bürger angelockt, die sich ein Bild von den Tieren machten. Am Freitag ist das zwölf Hektar große Gelände samt Unterstand offiziell und mit geladenen Gästen eingeweiht worden. Ein bisschen fühle er sich wie bei der Mondlandung, leitete Initiator Claus-Peter Hutter dabei den Reigen an Festreden ein. „Nachdem John F. Kennedy verkündet hatte, man werde auf dem Mond landen, vergingen acht Jahre, bis dies 1969 gelang. Hier bei den Wasserbüffeln liegt es zehn Jahre zurück, dass die Idee entstanden ist.“ Augenzwinkernd schob der Präsident der Stiftung NatureLife-International nach: „Es ist also einfacher, auf dem Mond zu landen, als ein paar Wasserbüffel vor der Haustüre anzusiedeln.“