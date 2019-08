Großbottwar Da ist sie schon ne Weile – jetzt aber offiziell

Großbottwar - Hoch ragte die Leiter in den leuchtend blauen Himmel. Das dazugehörige Fahrzeug war mit roten Rosen und Gerbera, gelbem Rainfarn und Buchsbaumzweigen bekränzt. Denn die Freiwillige Feuerwehr Großbottwar hat ihren Tag der offenen Tür dazu genutzt, die neue Drehleiter mit ihren 23 Metern Rettungshöhe der Öffentlichkeit vorzustellen. 298 000 Euro hat sie gekostet, und das, erklärte Bürgermeister Ralf Zimmermann, ist geradezu ein Schnäppchen: „Eine neue Drehleiter kostet gut eine dreiviertel Million.“ Das Fahrzeug, dessen Schlüssel er am Sonntag offiziell an den Abteilungskommandanten Sascha Alber übergeben hat und das, so Zimmermann, „die Leistungsfähigkeit unserer Feuerwehr erheblich steigert“, ist denn auch nicht neu. 14 Jahre lang hat es bereits bei der Berufsfeuerwehr in Gelsenkirchen gute Dienste geleistet, etwa nochmal so lang wird es nun in der Storchenstadt im Einsatz sein. Einmal sei das bereits der Fall gewesen, erzählte Sascha Alber. Denn die Leiter wurde schon 2018 gekauft und nach einer Generalüberholung bereits im Februar nach Großbottwar geliefert. Mit der offiziellen Übergabe hat man aber bewusst bis zum Tag der offenen Tür gewartet. „So haben wir auch in diesem Jahr wieder ein Highlight für unser Fest“, freute sich der Kommandant. 2017 war es ein neuer Mannschaftstransportwagen, im Vorjahr die Gründung der Jugendfeuerwehr.