Großbottwar Bus und Wein – die Mischung passt

Ein Bild, wo und wie das geschieht, wird schon nach ein paar Minuten Fahrt offenbar. Ordentlich in Reih und Glied stehende Rebenreihen zeigen frisches Laub, teils wild in alle Richtungen wachsend. „Die Triebe müssen in die Drahtanlage eingeschleift werden“, erklärt Schlipf den interessierten Gästen die aktuelle Arbeit. Unterhaltsam erzählt der Lem­bacher Anekdoten beispielsweise über die alten Wengerthäusle. Highlights auf der Tour sind zweifellos die grandioses Fernsichten an markanten Plätzen. Halt gemacht wird auf dem Wunnenstein, beim Lichtenberg, oberhalb vom Harzberghaus sowie auf dem Benning. „Das ist wie Urlaub“, erklärt ein Teilnehmer mit sächsischem Akzent. Auch Einheimische sind dabei, und sie besinnen sich auf die Heimat, ihre „schwäbische Toskana“ sei doch wunderschön.