Großbottwar Bäckerei Nestel stellt Bauvoranfrage

Großbottwar - Welchen Weg schlägt die Bäckerei Nestel aus Oberstenfeld ein, die mit ihrer jetzigen Backstube in der Ortsmitte an Kapazitätsgrenzen stößt? Diese Frage kam bereits vor zweieinhalb Jahren auf, als sich der traditionsreiche Familienbetrieb ein Grundstück in prominenter Lage in Großbottwar gesichert hatte. Gemeint ist der Standort der ehemaligen Treppenbaufirma Majer am Kreisverkehr am Ortsausgang Richtung Sauserhof. Für die rund 6000 Quadratmeter große Fläche hat Nestel jetzt eine Bauvoranfrage gestellt, über die der Großbottwarer Gemeinderat am kommenden Mittwoch beraten wird.