Großbottwar Abbiegespur könnte „Steuergrab“ werden

Doris Daniel (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass sich das Öffnen der Kreuzung bewähre. Und Ralf Zimmermann meinte: „Mir würde die Fantasie fehlen, um später zu sagen: ,Ihr müsst das rückbauen.’“ Auch habe die Spur einen entsprechenden Wert, wenn sie richtig frequentiert werde.

Dieser Optimismus war Benjamin Traa von der CDU jedoch nicht sicher genug. Er regte an, in den Beschluss, der Entwurfsplanung der Abbiegespur zuzustimmen, gleich aufzunehmen, dass sich die Stadt für eine dauerhafte Einführung der Spur ausspreche – was einstimmig beschlossen wurde. Zudem bat Traa die Stadtverwaltung darum, nachzuforschen, warum die einst als Unfallschwerpunkt geltende Kreuzung einspurig geschlossen worden sei. „Wenn wir den genauen Grund kennen, können wir so bauen, dass diese Argumentation entkräftet wird“, so Traa.

Was die Chance auf den dauerhaften Bestand der Linksabbiegespur erhöhen dürfte, ist, dass sich die Stadträte für die größere und sichere Variante ausgesprochen haben – und damit gegen die von Verbandsbauamt und Stadtverwaltung vorgeschlagene kleinere Lösung. So wird die Linksabbiegespur insgesamt 90 Meter lang sein. 50 000 Euro günstiger wäre es gewesen, diese nur auf 60 Metern zu bauen. Dann wäre es wegen der nur zehn Meter langen Aufstellfläche aber dazu gekommen, dass das Heck von Sattelzügen noch in die Spur Richtung Backnang hineingeragt hätte. Eine Ampel sei derweil nicht vorgesehen, wie Ralf Zimmermann auf Nachfrage von Doris Daniel erklärte.

„Die kleine Lösung wäre unfallträchtig. Die 50 000 Euro sind uns die größere Lösung wert“, so Thomas Stigler, Fraktionsvorsitzender der FBWV. Die anderen Fraktionen pflichteten ihm bei. „Ich möchte später nicht den Kopf hinhalten müssen, wenn doch etwas passiert“, so Thomas Haag. Auch Andreas Strohm (CDU) meinte, es handele sich um eine wichtige Investition in die Sicherheit – und sei es am Ende nur für neun Monate.

Wann in diesem Jahr gebaut wird, ist noch unklar. Die Brückensanierung erfolgt aber erst, sobald die Abbiegespur besteht. Für deren Errichtung wird die L1115 zeitweise halbseitig gesperrt werden müssen.