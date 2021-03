Großaspach verliert erneut Nach Auswärtspleite noch tiefer im Abstiegssumpf

Rückstand bereits nach zweieinhalb Minuten

Es hatte aber den Anschein, dass die Aspacher in der ersten Halbzeit irgendwie nicht richtig auf dem Platz waren. Außerdem tat der frühe Führungstreffer der Freiburger nach zweieinhalb Minuten sein Übriges. „Das ist nicht gut für die Moral, wenn man so früh in Rückstand gerät“, sagt Thomae. Der SG-Trainer musste mit ansehen, wie die Freiburger in der ersten Halbzeit fast in allen Belangen überlegen waren. Hinzu kam die Effektivität der Gastgeber, die folgerichtig durch Kiliann Sildillia auf 2:0 erhöhten (26.). Zwar erarbeiteten sich die Gäste in den ersten 45 Minuten einige gute Tormöglichkeiten, die aber wie so oft in dieser Saison nicht genutzt wurden. Freiburgs Trainer Christian Preußer kam zu der Erkenntnis: „In der ersten Halbzeit waren wir top. Nach der Pause konnten wir aber froh sein, nicht den Anschlusstreffer zu kriegen.“