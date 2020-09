Großaspach verliert 0:5 Desaströse SG wird auseinandergenommen

Großaspach - Die SG Sonnenhof Großaspach durchlebt gerade schwierige Zeiten. Nach nur vier Punkten aus den ersten fünf Spielen in der Fußball-Regionalliga begann die Partie des Absteigers am Mittwochabend gegen den SC Freiburg II schon nicht verheißungsvoll. Eine knappe Viertelstunde war gespielt, alsSG-Keeper Oliver Schnitzler bei einem langen Ball der Freiburger etwas zu lang wartete. Dadurch kam er einen Tick zu spät und flexte Konrad Faber an der linken Strafraumgrenze nach allen Regeln der Kunst um. Schiedsrichter Joshua Herbert zögerte keine Sekunde und zeigte folgerichtig Rot. „Wenn man in der 13. Minute eine Rote Karte kassiert, ist das immer schwer zu verkraften. In unserer Situation aber umso mehr, als wir ja nicht auf Platz fünf oder so stehen“, ordnete Trainer Hans-Jürgen Boysen den ersten Knackpunkt der Partie ein.