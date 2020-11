Großaspach siegt 3:2 Drei Punkte – doch der große Mutmacher bleibt aus

Die Aspacher Führung erzielte Jonas Meiser, der eine halbhohe Flanke von Sandro Sirigu, direkt vor dem Torwart am kurzen Pfosten stehend, entscheidend ablenkte (14.). Nahezu eine Kopie war das zweite Tor, als diesmal Jan Ferdinand am kurzen Pfosten auftauchte und die Flanke von Joel Gerezgiher ins kurze Eck einköpfte (37.). Für Stürmer Ferdinand war es das ersehnte erste Saisontor. Und mit dem Pausenpfiff erhöhte Gerezgiher diesmal selbst per platziertem Schuss aus knapp 25 Metern an den rechten Innenpfosten. „Bis zur Pause kann es gar nicht besser laufen“, sagte Trainer Boysen. Denn auch mehrere gut herausgespielte Tormöglichkeiten ließen die zwischenzeitlich schwachen 15 Minuten seiner Elf schnell vergessen: Eine verunglückte Flanke von Jonas Meiser landete auf der Latte (33.), ein Freistoß von der Außenlinie durch Gerezgiher am Lattenkreuz (39.). Und Dominik Widemann schien den Torhüter bereits umspielt zu haben, als der doch noch die Hand an den Ball bekam und so das Einschieben ins leere Tor verhinderte (42.). „In der Kabine habe ich der Mannschaft gesagt, sie soll mit der gleichen Spannung weiterspielen“, so Boysen. Doch daraus wurde nur kurzzeitig etwas. Und zwar, als der einschussbereite Jan Ferdinand im letzten Moment gestoppt wurde (49.).