Großaspach Seitenwechsel

So langsam kommen auch die Spieler, die es heute nicht in die Aufstellung geschafft haben. Die trainieren zusammen mit Athletiktrainer Axel Mäder: „Wir spielen was, das Spaß macht und Wettkampfcharakter hat“, erklärt er.

10.15 Uhr:

Philipp Mergenthaler, Sebastian Gehring, Lucca Volkmer und Magdalena Mummert treffen sich. Sie sind das Presse- und PR-Team des Dorfklubs. Wer geht heute in der Halbzeit und nach Abpfiff in die Interviews, was wird in welcher Form in den sozialen Netzwerken gepostet, per Newsletter verschickt?

11 Uhr:

Sarah Herrmann und Ute Alisch sortieren die gedruckten Tagestickets in Kisten. Sie statten die Kassen mit Wechselgeld aus und bringen alles an die entsprechenden Tageskassen. Doch dann ist ihre Arbeit längst noch nicht beendet. In der Halbzeit sammeln sie alle Karten, die nicht verkauft wurden, wieder ein und zählen sie. So wird die offizielle Zuschauerzahl ermittelt und bekannt gegeben.

11.45 Uhr:

16 Mann sitzen im Presseraum des Stadions zusammen. Sie alle sind dafür zuständig, dass die Zuschauer an den Bildschirmen zu Hause eine gute Live-Übertragung der kommenden Partie sehen können. Das Team von MagentaSport geht die Planung durch.

12.30 Uhr:

Es ist soweit: Die Stadiontore öffnen sich. Und in Windeseile füllt sich der Vorplatz, wo viele erst einmal eine Stadionrote verspeisen. Freiwillige stehen an den Kassen, verkaufen Karten. Die Jugendspieler betreuen den Dorfklub-Fanshop, die Security prüft jeden einzelnen, der ins Stadion kommt. Kurz darauf treffen die Schiedsrichter ein, dann das Team aus Köln.

12.45 Uhr:

Er ist die Stimme die SG. Derjenige, der mit seinen Ansagen nicht nur Mannschaft, sondern auch Zuschauer anheizt. Tai Volkmer erinnert sich noch gut daran, wie er anfing. Damals noch während der Landesliga in einem kleinen Häuschen am unteren Sportplatz. „Aber das ist ja ewig her“, sagt er. Aber heute wie damals: „Es macht riesigen Spaß.“ Er hat sich im Voraus Notizen gemacht, Infos zusammengeschrieben. Sein Ablauf ist immer der gleiche, im Regieplan festgehalten. Kurz vor Spielbeginn bespricht er sich noch mit einem Ansprechpartner des Gegners. Denn es ist ihm wichtig, die Namen richtig auszusprechen.

Mit Rolf Beerkircher ist er stets in Kontakt. Der Mann in der Stadionregie regelt von dort oben die Musik, macht Durchsagen und steuert die Anzeige. Als die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in der WM-Quali gegen die Mannschaft von den Färöer-Inseln 11:0 gewann, war die Spannung groß: „Ich wusste selbst nicht, ob die Anzeige zweistellig anzeigen kann“, sagt Beerkircher lachend.

13 Uhr:

An Tor drei versammelt sich der Fußball-Nachwuchs, die heutigen Einlaufkids und Balljungen. „Vereine können sich bei uns bewerben“, sagt Miguel Ballesteros. Er verteilt Karten an die Kinder und Eltern. Dann geht’s zur Kabine, wo die Kinder ihre Trikots bekommen. „20 Minuten vor Spielbeginn gehen wir dann in den Innenraum, dort können die Kinder unser Maskottchen Esel Andile füttern, es werden Fotos gemacht.“

13.30 Uhr:

Während hinter den Kulissen ein Kurvengespräch mit den Sicherheitsträgern und den Fanbeauftragten stattfindet, herrscht im VIP-Raum Trubel. Andrea Shakoor ist so etwas wie die gute Seele des VIP-Raums, sie hat für jeden ein Lächeln und freundliche Worte übrig. Ihre Aufgaben bestehen größtenteils darin, die Gäste zu empfangen, zu ihren Tischen zu führen, da zu sein, wenn Fragen aufkommen. „Die Gäste sollen sich rundum wohlfühlen. Es ist mein Job, dafür zu sorgen.“

14 Uhr:

Es ist soweit. Es folgt der Moment, auf den die vielen Helfer und Verantwortlichen hingearbeitet haben. Die Musik geht an, die Zuschauer erheben sich, spannen Schals zwischen erhobene Hände, die Fans schwingen die schwarz-roten Fahnen. Nun ist die Mannschaft dran.