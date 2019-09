Großaspach/Handball Diesmal ein Dreier zum Jubiläum?

Zumal die Tabellensituation einen Sieg umso wertvoller machen würde. Denn die SG liegt mit derzeit acht Punkten auf dem 18. Platz, Chemnitz folgt mit sechs Zählern direkt dahinter. Doch Zapel betont, dass „uns die Tabellensituation derzeit überhaupt nicht interessiert. Wir haben vergangene Woche in Unterhaching beim Tabellenführer so gut mitgespielt, dass man nicht erkennen konnte, wer oben und wer im Keller steht. Daher spielt auch die Situation von Chemnitz keine Rolle. Die haben zuletzt gewonnen, haben einen neuen Trainer und werden mit viel frischem Wind hier in unseren Hafen rauschen.“ Man habe ein normales Drittligaspiel vor sich, in dem beide Teams versuchen würden, „den kleinen Unterschied auf ihre Seite zu ziehen. Das haben wir in den letzten Wochen leider verpasst. Wir hatten in den beiden letzten Spielen die Mehrzahl an klaren Chancen und hätten den Sieg verdient gehabt. Aber leider Gottes spricht die Punktausbeute eine andere, für uns schwer verdauliche Sprache.“