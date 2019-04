Großaspach/Fußball Vor großer Kulisse gegen 1860 München

Großaspach - Eigentlich hatte man bei Fußball-Drittligist Sonnenhof Großaspach gehofft, auf den namhaften Gegner 1860 München an einem Samstagnachmittag zu treffen. Stattdessen muss der Abstiegskandidat nun am Montagabend um 19 Uhr ran. Zum einen wird die mechatronik-Arena mit bereits 6000 verkauften Tickets aber auch so gut besucht sein. Zum anderen ist Trainer Florian Schnorrenberg der späte Anstoß inzwischen ganz recht: „Wir haben diese Woche mit mehreren Grippefällen und Verletzungen zu kämpfen. Vielleicht reicht es so ja noch für den einen oder anderen.“ Denn durch die Gelbsperre von Timo Röttger und den weiterhin verletzten Jamil Dem fehlen der SG bereits zwei wichtige Stützen.