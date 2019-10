Großaspach/Fußball „Uns fehlt da vorne wirklich die Qualität“

Immer und immer wieder war die SG am Drücker, tankte sich entweder gut über die linke Seite mit Jonas Behounek und Panagiotis Vlachodimos oder über die rechte Seite mit Kai Gehring und den flinken Niklas Sommer durch, war dann aber schlichtweg zu harmlos in der Box. Anders als die Gäste, die die Räume so gut besetzten, dass sie jeden Fehlpass sofort nutzen konnten, um selbst gefährlich zu werden. Martin Kobylanski (26.) und Nick Proschwitz (31.) waren es schließlich, die zwei Unachtsamkeiten der Aspacher rigoros ausnutzten und die Eintracht mit 2:0 in Führung brachten. Die Hausherren ­steckten jedoch nicht auf, zogen ihr Spiel weiter durch und kamen durch Panagiotis Vlachodimos zurück – das 1:2 in der 35. Minute gab Hoffnung. „Nach dem 1:2 sind wir wieder am Drücker, machen ein super Spiel und kriegen doch wieder aus dem Nichts ein Tor. Das war ein kleiner Nackenschlag“, sagte Niklas Sommer nach dem Abpfiff. Aus einem „fast unmöglichen Winkel“, wie Trainer Oliver Zapel es formulierte, prallte ein Schuss von Braunschweigs Mike Feigenspan in der 58. Minute an den Innenpfosten und von dort zum 1:3 aus Sicht der Hausherren ins Tor. Es war die Entscheidung. Denn obwohl die Großaspacher weiterkämpften und sich noch zahlreiche Torchancen herausspielten, blieben sie letztlich doch zu harmlos. „Die Dinger müssen halt noch rein“, wusste Niklas Sommer um das Problem, war aber sicher: „Wenn wir gegen Zwickau mit der gleichen Mentalität auf dem Platz stehen, dann holen wir zu 100 Prozent die drei Punkte.“ Zapel lobte den Kampfgeist seiner Jungs, die sich „voll gegen die Niederlage gestemmt hatten“. Neben der Niederlage ärgerte sich Aspachs Trainer nach Abpfiff übrigens vor allem über eines: einen nicht ­gegebenen Handelfmeter in der neunten Minute. „Das ist jetzt der sechste Elf­meter, den wir in dieser Saison nicht bekommen. Mir schwillt langsam der Kamm und es geht mir tierisch auf den Sack.“ SG Sonnenhof Großaspach:

Reule – Gehring, Leist, Slamar, Behounek – Sommer (74. Martinovic), Ünlücifci, Hingerl, Vlachodimos – Röttger (59. Imbongo), Brünker (69. Hottmann).