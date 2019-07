Großaspach/Fußball SG geht in hochdramatischer Partie leer aus

Auch in der Folgezeit machte Lautern es den Aspachern sehr schwer. Aus dem Spiel heraus kreierte die SG während der 90 Minuten nicht eine Torchance. Auch, weil die Gäste immer nah am Gegenspieler waren und ihnen so keine Möglichkeit ließen, sich durch die Reihen zu spielen. Als einziges Mittel blieben die Standardsituationen. So war es eine Ecke, nach der Timo Röttger das Tor per Kopf knapp verfehlte und so die größte Chance seiner Mannschaft bis zur Pause hatte (12.). Dass die SG nur zu zehnt in die Kabine ging, lag an Dominik Martinovic, der Sekunden vor dem Pausenpfiff in einem Zweikampf den Ellbogen leicht ausfuhr und dafür Gelb-Rot sah. „Das war vollkommen unnötig und das hat er sich selbst zuzuschreiben“, kritisierte Zapel. Der 22-Jährige Offensivmann meinte: „Das ist bitter für mich, vor allem aber tut mir das leid für die Mannschaft. Ich hätte ihr gerne länger geholfen.“