Großaspach/Fußball Mit Schwung zum Abstiegsfinale nach Köln

Geht man davon aus, dass dies nicht passiert, so fällt die Entscheidung über den vierten Absteiger zwischen Großaspach, Jena, Energie Cottbus und Eintracht Braunschweig. Das Kuriose an der Konstellation ist: Alle vier Mannschaften können den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen. Gewinnt Jena zu Hause gegen 1860 München, bleiben die Thüringer auf jeden Fall vor Großaspach. Gewinnt die SG aber bei Fortuna Köln, so wird sie auf jeden Fall entweder Braunschweig oder Cottbus überholen. Denn diese beiden treffen in Braunschweig direkt aufeinander, haben derzeit beide zwei Punkte Vorsprung auf die Aspacher. Sollte die Partie in Braunschweig unentschieden enden und die SG gewinnen, hätte der Dorfklub gegenüber beiden das bessere Torverhältnis. Hat das Spiel in Braunschweig einen Sieger, ziehen die Aspacher mit einem Sieg am Verlierer vorbei.