Großaspach/Fußball Klassenerhalt ist aus eigener Kraft zu schaffen

Und so kamen die Zwickauer besser aus der Kabine, wollten noch einmal ihre Chance suchen – und fanden sie auch. Die SG war nun zu passiv, und nach einer Ecke in der 57. Minute sorgte Toni Wachsmuth für den Anschlusstreffer der Gäste. Die Aspacher wirkten nun verunsichert, wurden in die eigene Hälfte gedrückt und vergaben wie in den schlechtesten Zeiten dieser Saison zwei dicke Konterchancen. Doch anders als so oft in den vergangenen Monaten kam die Mannschaft diesmal wieder in die Spur, benötigte aber auch die Hilfe des Gegners. Denn nach einem unglücklichen Handspiel im Zwickauer Strafraum gab es erneut Elfmeter, wieder verwandelte Pelivan (72.). „Heute hatten wir vielleicht auch das Glück, die Elfmeter zu bekommen, die wir in den vergangenen Wochen nicht gepfiffen bekommen haben. Aber ich meine, dass es beides berechtigte Elfer waren. Und dieses Glück muss man sich eben auch erarbeiten“, fand er.