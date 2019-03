Großaspach/Fußball Kevin Broll rettet das Unentschieden

In der SG-Offensive herrschte hingegen auch nach dem Wechsel weitgehend Flaute. Zudem musste Raphael Jamil Dem, neben Broll fast der einzige Aspacher mit einer guten Leistung, nach einer Stunde verletzt vom Platz. „Ich habe einen Schlag auf den ohnehin schon angeschlagenen Knöchel bekommen. Das hat keinen Sinn mehr gemacht“, erklärte er später. Und so fuhren die Gäste weiter eine Attacke nach der anderen, zeigten aber auch, warum sie auf einem Abstiegsplatz stehen. Denn „im Fußball zählen halt Tore“, stellte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz nach der Partie treffend fest. Und die brachte sein Team einfach nicht zustande. Bei den drei größten Chancen in der zweiten Halbzeit musste nicht einmal mehr Kevin Broll eingreifen. Denn zweimal landete der Ball am Außennetz, die letzte Chance in der Nachspielzeit zog Streli Mamba knapp am langen Pfosten vorbei. Die letzte Aktion gehörte dann tatsächlich den Aspachern, die mit einem direkten Freistoß aus gut 20 Metern aber in der Cottbusser Mauer hängen blieben. „Das wäre dann auch des Guten zu viel gewesen“, räumte Florian Schnorrenberg ein – und niemand konnte ihm da ernsthaft widersprechen.

SG Sonnenhof Großaspach:

Broll – Burger, Gehring, Leist, Choroba – Baku, Bösel, Dem (61. Brünker), Hercher – Janjic (85. Hoffmann), Röttger (71. Martinovic).