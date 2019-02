Großaspach/fußball Heiß auf den nächsten Überraschungscoup

Dabei wird natürlich auch die zu erwartende Aufstellung des Gegners eine Rolle spielen. Und da gibt es in den Augen desSG-Trainers „keine andere Mannschaft in der Liga mit größeren Namen. Die haben eine enorme individuelle Klasse und die Erfahrung von rund 1500 Erst- und Zweitligaspielen.“ Allen voran ist hier natürlich Weltmeister Kevin Großkreutz zu nennen. Doch die SG hat ja zuletzt in Osnabrück gezeigt, dass man auch mit nur 34 Prozent Ballbesitz ein Spiel gewinnen kann. Allerdings rechnet Schnorrenberg nicht erneut mit einem so deutlichen Verhältnis: „Die Stärke der Uerdinger liegt im Umschaltspiel nach vorne. Umschalten auf Abwehr haben sie hingegen nicht so gerne“, sieht der SG-Coach wie schon in Osnabrück in schnellen Angriffen nach eigenen Ballgewinnen die Chance auf den Erfolg. „Auf jeden Fall wollen wir wieder ein unangenehmer Gegner sein und werden alles bringen, um die Punkte zu holen“, verspricht Florian Schnorrenberg.