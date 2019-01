Großaspach/Fußball Fehlstart für die SG – 0:2 auf dem Betzenberg

Dabei legten die Gäste durchaus eine gute Anfangsphase hin, allein die richtig zwingenden Torchancen blieben Mangelware. Mit zunehmender Spieldauer erarbeiteten sich die Lauterer hingegen ihre Möglichkeiten. Die erste hatten sie bereits in der vierten Minute, als ein Freistoß an den Pfosten krachte. In der 34. Minute rettete SG-Keeper Kevin Broll noch das 0:0, als er eine hundertprozentige Chance der Pfälzer zunichte machte. Doch vier Minuten später war es dann so weit: eine Ecke konnte die Abwehr zunächst nach außen abwehren, doch dann kam die zweite Flanke, und Lauterns Jan Löhmannsröben köpfte das 1:0. Raphael Jamil Dem hatte kurz darauf den Ausgleich auf dem Fuß. Michael Vitzthums Freistoß ließ FCK-Keeper Lennart Grill prallen, Dem war zwar zur Stelle, wurde aus kurzer Distanz jedoch geblockt. So blieb es bei der knappen Lauterer Halbzeitführung. „Wir haben die Entlastungsangriffe nicht so zustande gebracht, wie erhofft“, räumte Julian Leist in der Pause seines 150. Punktspiels für die Aspacher ein.