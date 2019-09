Großaspach/Fußball Endlich der erste Heimsieg der Saison

Nach der Pause ein ähnliches Bild: Chemnitz hatte mehr Ballbesitz, drängte auf den Ausgleich, nur ein Treffer wollte nicht gelingen. So krachte ein Distanzschuss in der 64. Minute an die Latte. Und erneut beantwortete die SG den Aluminiumtreffer kurz darauf mit einem Tor. Nach einer Ecke von Panagiotis Vlachodimos war Kai Gehring per Kopf zur Stelle (69.). Die letzten gut 20 Minuten standen dann im Zeichen von Maximilian Reule, der gegen seinen Ex-Club gleich eine ganze Reihe von guten Schüssen parierte. „Ich bin dafür da, die Bälle zu halten. Und das ist mir heute gelungen. Hat Spaß gemacht“, freute sich der SG-Keeper. Und so war kein Tor, sondern die Rote Karte gegen Chemnitzer Tobias Müller (89.) der – unrühmliche – Höhepunkt der Schlussphase. Er Eric Hottman bei einem Konter von hinten in die Beine gefahren und durfte folgerichtig vorzeitig unter die Dusche.